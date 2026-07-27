Диалог с миром через творчество. Для художника-графика Веры Ершовой рисунок — это способ выплеснуть эмоции наружу.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Диалог с миром через творчество. Для художника-графика Веры Ершовой рисунок — это способ выплеснуть эмоции наружу.