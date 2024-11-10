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Дикий Юг - Природа Юга России

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Исследование показало, что молоко увеличило риски заболевания сердца у женщин

Исследование показало, что молоко увеличило риски заболевания сердца у женщин

Фото: iatronet.gr Новости дня за сегодня  сообщают о том, что недавнее исследование, проведенное учеными из Уппсальского университета в Швеции, охватило 100 775 участников и выявило, что регулярное потребление молока в чистом виде более двух стаканов в день может повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) у женщин.

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