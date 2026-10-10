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Татар-информ

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«Данные пропасть не могут»: что значат атаки на дата-центры для пользователей

«Данные пропасть не могут»: что значат атаки на дата-центры для пользователей

8 и 9 октября два дата-центра «Яндекса» подверглись атакам беспилотников. В компании после этого заявляли, что часть сервисов может работать с перебоями.

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