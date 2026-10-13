В Петербурге женщина ударила ножом повара, отказавшего ей в телефоне

Вечером 12 октября у ресторана на проспекте Славы 29-летняя женщина ударила ножом в спину 21-летнего повара, отказавшегося дать ей телефон для звонка, а затем ранила двух прохожих, пытавшихся вмешаться; всех троих госпитализировали, состояние повара оценивается как тяжелое.