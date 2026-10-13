В Петербурге женщина ударила ножом повара, отказавшего ей в телефоне

Вечером 12 октября у ресторана на проспекте Славы 29-летняя женщина ударила ножом в спину 21-летнего повара, отказавшегося дать ей телефон для звонка, а затем ранила двух прохожих, пытавшихся вмешаться; всех троих госпитализировали, состояние повара оценивается как тяжелое.
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