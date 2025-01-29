Госсекретарь США Рубио и Кая Каллас поговорили о давлении на Россию

Стороны считают, что это хорошая стратегия, чтобы начать переговоры.Госсекретарь США Марко Рубио и глава Евродипломатии Кая Каллас во время телефонного разговора договорились оказывать и дальше максимальное давление на Россию, чтобы достигнуть мира на Украине.