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Госсекретарь США Рубио и Кая Каллас поговорили о давлении на Россию

Госсекретарь США Рубио и Кая Каллас поговорили о давлении на Россию

Стороны считают, что это хорошая стратегия, чтобы начать переговоры.Госсекретарь США Марко Рубио и глава Евродипломатии Кая Каллас во время телефонного разговора договорились оказывать и дальше максимальное давление на Россию, чтобы достигнуть мира на Украине.

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Комментарии
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ТН
Татьяна Новикова
Мрази и ублюдки! Одни замещают других!
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19 час.
Дмитрий Гурин
&quot;Если поспешить, Евросоюз и США окажутся в куда более слабой позиции.&quot; ........ а если подождать то вероятно ЕС прекратит свое существование а штаты будут более сговорчивы из-за внутренних беспорядков.
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17 час.

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