Госсекретарь США Рубио и Кая Каллас поговорили о давлении на Россию

Стороны считают, что это хорошая стратегия, чтобы начать переговоры.Госсекретарь США Марко Рубио и глава Евродипломатии Кая Каллас во время телефонного разговора договорились оказывать и дальше максимальное давление на Россию, чтобы достигнуть мира на Украине.
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