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Осенняя мобилизация-2026: российские власти прокомментировали слухи

Осенняя мобилизация-2026: российские власти прокомментировали слухи

В Сети появилась информация о том, что осенью в России готовится мобилизация. Председатель Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что эти слухи не имеют ничего общего с реальной ситуацией в стране, сообщает "Царьград".

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