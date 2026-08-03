Осенняя мобилизация-2026: российские власти прокомментировали слухи

В Сети появилась информация о том, что осенью в России готовится мобилизация. Председатель Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что эти слухи не имеют ничего общего с реальной ситуацией в стране, сообщает "Царьград".
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