Поздравляем с 70- летием дорого мужа, папу, дедушку Василия Ивановича Дорошина. Семьдесят лет — прекрасная дата, В жизни успеть еще многое надо.
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Поздравляем с 70- летием дорого мужа, папу, дедушку Василия Ивановича Дорошина. Семьдесят лет — прекрасная дата, В жизни успеть еще многое надо.