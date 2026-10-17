"Золотая акция" России: Теперь ясно, за что идёт борьба между Китаем и США. Показать Пекину, что свет клином на нём не сошёлся, нужно, чтобы избежать критической зависимости от Китая.
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