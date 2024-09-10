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Естественно полуголая Белла Хадид представила психоделическую фотосессию для глянца

Естественно полуголая Белла Хадид представила психоделическую фотосессию для глянца

В последнее время тренд такой, что, если в серии фото популярной персоны нет голых снимков, то людям будет уже неинтересно, так что Белла Хадид почитателей своего “таланта” обламывать не стала и разделась во время съёмок для журнала W.

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