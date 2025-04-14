Судьба боевиков ВСУ в Горнальском монастыре предопределена — иеромонах

Иеромонах Мелетий заявил о безысходности боевиков ВСУ, занявших Горнальский монастырь. Военный блогер Юрий Подоляка подчеркивает значение освобождения этого объекта и близлежащих территорий в рамкой курской операции.
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