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Царьград

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Александр Цыбульский поручил ускорить процесс сноса авариек в Архангельске

Александр Цыбульский поручил ускорить процесс сноса авариек в Архангельске

Губернатор Александр Цыбульский недоволен темпами ликвидации аварийного жилья в архангельскеГубернатор Архангельской области Александр Цыбульский вместе с главой областной столицы Дмитрием Моревым осмотрел объекты аварийного жилфонда, в том числе те дома, которые уже расселили, но не успели снести.

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