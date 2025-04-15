Александр Цыбульский поручил ускорить процесс сноса авариек в Архангельске

Губернатор Александр Цыбульский недоволен темпами ликвидации аварийного жилья в архангельскеГубернатор Архангельской области Александр Цыбульский вместе с главой областной столицы Дмитрием Моревым осмотрел объекты аварийного жилфонда, в том числе те дома, которые уже расселили, но не успели снести.
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