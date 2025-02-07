Путин: вузы должны ограничить прием по ненужным специальностям

ТАСС/Гавриил Григоров Прием в вузы на платной основе с 2026 года должен идти по новым правилам, в том числе должно повыситься качество образования, заявил 6 февраля президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию.
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