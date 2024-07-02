Фальсифицированный сыр поставляли в реабилитационный центр для подростков в Ефремове

В ходе мониторинга информационной системы "Сирано" специалистами межрегионального Управления Россельхознадзора установлено, что сыр полутвердый "Росийский 50%" содержит в составе жиры немолочного происхождения.
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