Глава МИД КНР заявил, что действия Израиля вышли за рамки самообороны

Глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом выразил мнение, что действия Израиля вышли за рамки самообороны, им следует прекратить коллективное наказание жителей сектора Газы.