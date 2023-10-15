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Глава МИД КНР заявил, что действия Израиля вышли за рамки самообороны

Глава МИД КНР заявил, что действия Израиля вышли за рамки самообороны

Глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом выразил мнение, что действия Израиля вышли за рамки самообороны, им следует прекратить коллективное наказание жителей сектора Газы.

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