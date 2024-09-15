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NVIDIA GeForce RTX 4070 с памятью GDDR6 продаются в некоторых магазинах по более высоким ...

NVIDIA GeForce RTX 4070 с памятью GDDR6 продаются в некоторых магазинах по более высоким ...

NVIDIA GeForce RTX 4070 с памятью GDDR6 продаются в некоторых магазинах по более высоким ценам чем модели с GDDR6XНедавняя NVIDIA RTX 4070 с памятью GDDR6 уже начала продаваться, и несмотря на то, что она практически такую же производительность, как вариант с GDDR6X в 1080p и 1440p (только немного отставая в 4K), можно было… источник#1440p #GDDR6.

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