NVIDIA GeForce RTX 4070 с памятью GDDR6 продаются в некоторых магазинах по более высоким ценам чем модели с GDDR6XНедавняя NVIDIA RTX 4070 с памятью GDDR6 уже начала продаваться, и несмотря на то, что она практически такую же производительность, как вариант с GDDR6X в 1080p и 1440p (только немного отставая в 4K), можно было… источник#1440p #GDDR6.