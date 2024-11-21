К годовщине начала Майдана на Украине хочу вспомнить письмо жителя Харькова, нап.....

К годовщине начала Майдана на Украине хочу вспомнить письмо жителя Харькова, написанное 6 марта 2014-го: «По нашей стране почти четверть века гуляет такой воздух свободы, равенства, братства, которого нет больше нигде.
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