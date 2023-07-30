Театр абсурда

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Религиозный апартеид

Религиозный апартеид

  Сатанинская оргия на Украине – в самом разгаре. Владимир Зеленский сделал согражданам «подарок» на один из важных православных праздников – День Крещения Руси, подписав указ о переносе Рождества Христова с 7 января на 25 декабря.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
От этой  возни России ни жарко, ни холодно. А то, что РПЦ  в своей  дремучести отстали от календаря  астрономического,  автор забыл упомянуть.
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5 час.
Александр
На григорианский  календарь и РПЦ бы перейти давно надо было.
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4 час.

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