На базе Сеченовского университета появится центр по ускоренной разработке лекарств с помощью ИИ

Исследовательский центр "Искусственный интеллект в Фарме" появится на базе Сеченовского университета, он будет заниматься разработкой технологических решений с применением методов искусственного интеллекта, которые помогут ускорить разработку и выведение на рынок новых лекарств Статья полностью.
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