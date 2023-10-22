На базе Сеченовского университета появится центр по ускоренной разработке лекарств с помощью ИИ

Исследовательский центр "Искусственный интеллект в Фарме" появится на базе Сеченовского университета, он будет заниматься разработкой технологических решений с применением методов искусственного интеллекта, которые помогут ускорить разработку и выведение на рынок новых лекарств Статья полностью.