В Иркутской области подросток убил ножом 12-летнюю девочку

В посёлке Тарнополь Иркутской области 15-летний подросток убил 12-летнюю девочку. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета России в Telegram-канале.
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