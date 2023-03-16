Медведев предложил переименовать Украину в "Свинский Бандера-рейх"

Медведев предложил назвать Украину Свинским Бандера-рейхом из-за переименования России Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал в Telegram-канале выдвинутую в Киеве идею переименовать Россию в Московию.
Медведев предложил назвать Украину Свинским Бандера-рейхом из-за переименования России Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал в Telegram-канале выдвинутую в Киеве идею переименовать Россию в Московию.
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