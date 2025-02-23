В Часовом Яре десантники спасли раненого механика

В Часовом Яре в Донбассе группа десантников 98-й дивизии ВДВ проявила мужество и героизм. Рискуя своими жизнями, бойцы перенесли раненого механика-водителя в безопасное место и отбились от атакующих дронов-камикадзе.
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