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В Часовом Яре десантники спасли раненого механика

В Часовом Яре десантники спасли раненого механика

В Часовом Яре в Донбассе группа десантников 98-й дивизии ВДВ проявила мужество и героизм. Рискуя своими жизнями, бойцы перенесли раненого механика-водителя в безопасное место и отбились от атакующих дронов-камикадзе.

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