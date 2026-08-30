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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Интер» отдал Аслани «Аль-Джазире» в аренду за 2 млн евро с выкупом за 6,5 млн

Полузащитник «Интера» Кристьян Аслани перешел в «Аль-Джазиру» из ОАЭ на правах аренды. Сообщалось , что аренда 24-летнего игрока обойдется в 2 млн евро.

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