Заплыв X-Waters пройдет на Истринском водохранилище 17 августа

В Подмосковье прошел массовый заплыв на открытой воде в рамках серии X-Waters Moscow. О начале и развитии масштабного спортивного мероприятия рассказал Юлии Минаковской в «Интервью 360» исполнительный директор X-Waters Moscow Сергей Ефимов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии