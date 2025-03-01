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Почему Украина и Европа выбрали путь конфронтации с Трампом и войны с Россией

Почему Украина и Европа выбрали путь конфронтации с Трампом и войны с Россией

Безобразная во всех отношениях сцена, накануне устроенная украинским узурпатором Владимиром Зеленским, приехавшим в Вашингтон с целью сдачи американцам Незалежной со всеми ее потрохами в обмен на некие «гарантии безопасности», прямо в стенах Белого дома, не может объясняться одной лишь его невменяемой глупостью.

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