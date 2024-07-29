Политнавигатор «Пока YouTube работает» – в Киеве вознамерились «перепрограммировать» россиян на «недовольство Путиным и госпереворот» Уκpaинcκим cпeцcлужбaм нужнο бοльшe paбοтaть нaд диcκpeдитaциeй pοccийcκοгο вοeннο-пοлитичecκοгο pуκοвοдcтвa.
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