Экс-руководительница миграционного управления полиции Югры Оксана Семенова. Отправлено в СИЗО по требованию СК

vladimir vedenkin

Похоже полицейские - это часть проблемы. Похоже ситуация ухудшилась в результате падения курса рубля ("Спасибо" набиулиной и олигархам). Видимо представляющие профессиональную ценность трудолюбивые законопослушные гастарбайтеры не захотели работать за половину в валюте и стали уезжать, а заинтересованный олигархат набрал из СНГ отбросы с обещаниями в качестве компенсации обустройство семей, правовую защиту с приоритетом над местным населением и пр. Отсюда и замашки колонизировать территорию с предложениями построения мигрантских мед. учреждений, культовых объектов и пр, навязывания чуждых русским регионам обычаев и порядков.