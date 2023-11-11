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Закон и Порядок

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Экс-руководительница миграционного управления полиции Югры Оксана Семенова. Отправлено в СИЗО по требованию СК

Экс-руководительница миграционного управления полиции Югры Оксана Семенова. Отправлено в СИЗО по требованию СК

"Приезжие только создают конкуренцию": Генерал ФСБ – о тульском запрете для мигрантов [ЭКСКЛЮЗИВ] В Тульской области мигрантам запретят работать в некоторых сферах: водить такси и общественный транспорт, торговать табаком и алкоголем, трудиться в кафе и ресторанах.

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Комментарии
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Борис Сторублевцев
Правильное решение губернатора!!!
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20 час.
vladimir vedenkin
Похоже  полицейские - это часть проблемы. Похоже ситуация ухудшилась в результате падения курса рубля (&quot;Спасибо&quot; набиулиной и олигархам). Видимо представляющие профессиональную ценность трудолюбивые законопослушные гастарбайтеры не захотели работать за половину в валюте и стали уезжать, а заинтересованный олигархат набрал из СНГ отбросы с обещаниями в качестве компенсации обустройство семей, правовую защиту с приоритетом над местным населением и пр. Отсюда и замашки колонизировать территорию с предложениями построения мигрантских мед. учреждений, культовых объектов и пр, навязывания чуждых русским регионам обычаев и порядков.
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17 час.
вячеслав рюмин
Автор, объясните что отправлено в СИЗО. Оно дискредетировало самое заветное, что желает весь народ -справедливость. Казакову ждет то же самое.
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5 час.

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