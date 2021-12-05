Нафтогаз: сертификацию лишь части Северного потока — 2 можно считать насмешкой над ЕС

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Глава украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко назвал "издевательством" решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA) позволить оператору Nord Stream 2 AG создать немецкую "дочку", сообщает издание Euractiv.
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Глава украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко назвал "издевательством" решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA) позволить оператору Nord Stream 2 AG создать немецкую "дочку", сообщает издание Euractiv.
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