150 кг мяса нашли рентгеном за стенкой ехавшей из Челябинска фуры

Сотрудники Уральского Россельхознадзора и сотрудники пограничного контрольно-пропускного пункта «Бугристое» в Троицком районе Челябинской области благодаря своей бдительности не выпустили из страны мясо сомнительного качества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии