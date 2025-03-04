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150 кг мяса нашли рентгеном за стенкой ехавшей из Челябинска фуры

150 кг мяса нашли рентгеном за стенкой ехавшей из Челябинска фуры

Сотрудники Уральского Россельхознадзора и сотрудники пограничного контрольно-пропускного пункта «Бугристое» в Троицком районе Челябинской области благодаря своей бдительности не выпустили из страны мясо сомнительного качества.

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