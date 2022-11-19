«Не знаю, должен ли извиняться». Яннис прокомментировал инцидент на арене «Сиксерс» после матча

Звездный форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо объяснился после инцидента на арене «Сиксерс», когда он поругался с сотрудниками филадельфийской арены и в гневе швырнул стремянку, которая стояла перед кольцом и мешала ему отрабатывать штрафной бросок.
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