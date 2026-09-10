В Новочеркасске медикам дефицитных специальностей пообещали жильё в собственность после семи лет работы В Новочеркасске запустили программу приватизации служебного жилья для врачей дефицитных специальностей и фельдшеров скорой помощи.
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