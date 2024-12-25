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В Могилевской области подвели итоги конкурса на лучший коллективный договор системы Минтруда.

В Могилевской области подвели итоги конкурса на лучший коллективный договор системы Минтруда.

Могилевская областная организация Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений совместно с комитетом по труду, занятости и социальной защите Могилевского облисполкома подвела итоги совместного конкурса на лучший коллективный договор организаций системы Минтруда в 2024 году.

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