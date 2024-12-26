Выразить соболезнования семьям погибших можно в генконсульстве Азербайджана в Актау

В связи с крушением самолёта, следовавшего рейсом Баку-Грозный, генеральное консульство Азербайджана в Актау сообщает, что все желающие выразить соболезнования, могут посетить здание консульства, начиная с 12:00.
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