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Выразить соболезнования семьям погибших можно в генконсульстве Азербайджана в Актау

Выразить соболезнования семьям погибших можно в генконсульстве Азербайджана в Актау

В связи с крушением самолёта, следовавшего рейсом Баку-Грозный,  генеральное консульство Азербайджана в Актау  сообщает, что все желающие выразить соболезнования, могут посетить здание консульства, начиная с 12:00.

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