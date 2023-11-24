Сотрудники УФСБ России обнаружили тайник с боеприпасами в ДНР

В ходе совместных поисковых операций сотрудники управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР) и органов военной контрразведки Восточного военного округа (ВВО) обнаружили тайник с оружием и боеприпасами.
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