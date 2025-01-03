Туристические предпочтения россиян: новые тренды и направления

В последние годы мы наблюдаем значительные изменения в туристических предпочтениях россиян. Крупные города, такие как Москва и Санкт-Петербург, становятся не только центрами бизнеса и культуры, но и отправными точками для новых форм отдыха и путешествий.
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