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Твой континент

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Артист из Верхней Салды прошёл во второй этап шоу «Хочу на ТНТ»

19 сентября на ТНТ стартовало шоу талантов «Хочу на ТНТ». Участники со всей России борются за 10 миллионов рублей и возможность стать новым лицом канала.

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