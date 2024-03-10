В безуспешной попытке переломить ситуацию на фронтах ZOV, недруги России нанесли удар с тыла. Пока — информационный.
Русским нанесли удар с тыла: Кто пугает терактами в России в ближайшие дни? Полный список
Комментарии
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Юрий Золотарев
Бандеровской ГАДИНЫ не должнО оставаться НИГДЕ!!
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22 мин.
Инна Каракеян
Вот пусть и сидят в своих гадюшниках. Нечего им делать в России
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16 мин.
Аудрюс
Россия в очередной раз оставила без ответа удар, "удар в спину"! Ответка должна была последовать.. Вывести дипломатический корпус из некоторых Прибалтийских стран, Чехии.... , одновременно предложить гражданам России покинуть эти страны... Это гораздо сильнее напугает западный мир!
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4 мин.
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