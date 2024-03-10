Русским нанесли удар с тыла: Кто пугает терактами в России в ближайшие дни? Полный список

Вот пусть и сидят в своих гадюшниках. Нечего им делать в России

Аудрюс

Россия в очередной раз оставила без ответа удар, "удар в спину"! Ответка должна была последовать.. Вывести дипломатический корпус из некоторых Прибалтийских стран, Чехии.... , одновременно предложить гражданам России покинуть эти страны... Это гораздо сильнее напугает западный мир!