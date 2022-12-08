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Зоран Лукич: «Автодор» времен нашего первого матча и сейчас – два разных коллектива»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич оценил расклад сил перед матчем Лиги ВТБ с «Автодором».

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