Больше рожают в семьях, где деньги добывает муж: к такому выводу приходят на западе

Владимир Фердман

Это что называется открыли америку - начали понимать прописные истины, однако это никак не стыкуется в россии с жадностью олигархов и беспомощностью власти - вчера увидел цену на красную икру - 1099 руб/ 100 гр. - пора уже продавать штучно как яйца - десятками шт. наверное выйдет по цене куриных. И будет у нас не икра, а рыбные яйца - новые достижения нашей ......