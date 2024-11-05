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Больше рожают в семьях, где деньги добывает муж: к такому выводу приходят на западе

Больше рожают в семьях, где деньги добывает муж: к такому выводу приходят на западе

Русский Колоколъ Одно из побочных проявлений феминизма – он ведет к старению населения. А мама где? На работе? Баранов Владимир/Globallook Press Александр ОРЛОВ Больше денег – больше детей Западные исследователи, занимающиеся вопросами демографии, рушат сложившиеся в последнее время стереотипы.

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Комментарии
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Владимир Фердман
Это что называется открыли америку - начали понимать прописные истины, однако это никак не стыкуется в россии с жадностью олигархов и беспомощностью власти - вчера увидел цену на красную икру - 1099 руб/ 100 гр. - пора уже продавать штучно как яйца - десятками шт. наверное выйдет по цене куриных. И будет у нас не икра, а рыбные яйца -  новые достижения нашей ......
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3 час.
Сергей Кочегаров
На Западе пришли к интересному выводу: &quot;больше рожают в семьях, где деньги добывает муж&quot;, интересно, а как там (на Западе) определяют кто в семье муж - родитель №1 или родитель №2? Кому из них работать?
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1 час.

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