Филармония имени Сафонова провела фестиваль к 120-летию Шостаковича

Северо-Кавказская филармония им. В.И. Сафонова отметила 120-летие Дмитрия Шостаковича музыкальным фестивалем.
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