Российский вертолет уничтожил живую силу и технику ВСУ в Курской области

Российский вертолет Ми-28НМ ночью нанес удар по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
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