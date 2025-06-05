Более трети россиян не поддержали смену ударения в слове «звонит»

Абсолютное большинство россиян (97%) читают важным соблюдение правил русского языка. При этом каждый второй уверен, что норма — это то, что предписывают словари и языковеды, а не то, как реально говорит большинство жителей страны, следует из данных опроса ВЦИОМ, которые приводит РБК.