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Ответы на важные вопросы. Что нужно знать о лазерной коррекции зрения?

Ответы на важные вопросы. Что нужно знать о лазерной коррекции зрения?

«Один из самых частых вопросов, который я слышу на консультации „Могу ли я ослепнуть во время операции?“ Бояться этого не стоит, поскольку непосредственно перед операцией врачи досконально изучают анамнез и состояние глаз во время диагностического обследования.

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