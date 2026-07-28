Элитный отряд из топ-чиновников будет по ночам охранять небо над Липецком

В Липецкой области появился элитный отряд мобильной огневой группы. В него вошли десять представителей руководства региона - заместители губернатора, мэр Липецка, а также несколько министров и глав муниципальных округов.
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