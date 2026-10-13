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Татар-информ

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В центр аюрведы в Татарстане вложат 1 млрд рублей с участием инвестора из Индии

В центр аюрведы в Татарстане вложат 1 млрд рублей с участием инвестора из Индии

В Зеленодольском районе РТ построят центр аюрведы с инвестициями в 1 млрд рублей, сообщила глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина на брифинге в Кабмине республике, посвященном предстоящему Российско-Индийскому бизнес-форуму «ТАЙМ» в Казани.

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