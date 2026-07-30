Нурмагомедова и Макгрегора пригласили на тайную свадьбу Роналду

Свадьба португальского футболиста Криштиану Роналду и Джорджины Родригес состоится в начале августа. На праздник приглашены бывшие чемпионы UFC Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор, сообщил источник Gossip Magazine.
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