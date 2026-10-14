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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Уокер Кесслер: «Больше всего скучал по борьбе за победы. Ритм вернется вместе с игровым чутьем»

Центровой Уокер Кесслер перешел в « Лейкерс » из «Юты» и набрал 11 очков, 9 подборов, 1 блок-шот и 1 перехват за 16 минут в первой встрече за новый коллектив.

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