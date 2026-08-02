Россия может нарастит добычу нефти на 62 тыс. баррелей в сутки в сентябре

Россия сможет увеличить добычу нефти в рамках ОПЕК+ в сентябре на 62 тыс. баррелей в сутки от уровня августа – до 9,949 млн баррелей в сутки, следует из коммюнике ОПЕК по итогам встречи в воскресенье, сообщает РИА Новости.