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Захарова: Программой переселения в Россию воспользовались уже 1,1 млн человек

Захарова: Программой переселения в Россию воспользовались уже 1,1 млн человек

Представитель российского МИД Мария Захарова в интервью автору проекта RT «Своих не бросаем» Марии Бутиной рассказала, сколько человек воспользовались программой добровольного переселения в Россию соотечественников начиная с 2007 года.

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Комментарии
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Рафаэль Серажидинов
Программа неплохая, но результат плохой. Корявое исполнение, обычный чиновничий подход с элементами коррупции.
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15 час.
Виталий Кирпиченко
Наверное, в этом числе 1млн. таджиков, остальные соотечественники?
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13 час.
Зоя
опубликуйте  статистику по этносу, переехавших по Программе  в Россию
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13 час.

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