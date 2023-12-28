Захарова: Программой переселения в Россию воспользовались уже 1,1 млн человек

Представитель российского МИД Мария Захарова в интервью автору проекта RT «Своих не бросаем» Марии Бутиной рассказала, сколько человек воспользовались программой добровольного переселения в Россию соотечественников начиная с 2007 года.
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