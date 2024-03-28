Более 115 тысяч долларов США пытались вывезти с аэропорта Актау

Департамент государственных доходов по Мангистауской области информирует, что с начала этого года в международном аэропорту Актау были выявлены семь попыток контрабандного вывоза иностранной валюты, - передает inAktau.
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