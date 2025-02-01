Без газа не будет санкций – Еврокомиссия обещала «прогнуть» Украину из-за шантажа Венгрии Евгения КомароваЕврокомиссия пообещала «прогнуть» Украину на фоне шантажа Венгрии, что не будет газа — не будет санкций.
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